شهدا برمدا تكشف جنس مولودها بكرة قدم.. وردي أم أزرق؟

أقامت الفنانة السورية شهد برمدا وزوجها لاعب كرة القدم أحمد الصالح حفلًا للكشف عن جنس مولودهما بطريقة مميزة وفريدة، بحضور الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة.

شهد برمدا تكشف جنس مولودها

في إحدى المقاطع التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، تقف شهد برمدا أمام زوجها ممسكةً بكرة قدم كبيرة، مستعدةُ لرميها بتجاهه، فيما هو يتحضر لركلها بأقصى قوة، ليتنفجر الكرة بعد ركلها ويتصاعد منها الدخان الوردي، ليكشفا بذلك أنهما يستعدان لاستقبال أنثى.

وبدا على الثنائي السعادة والبهجة، حيث قفز أحمد بتجاه زوجته وعانقها بقوة، فيما هي ربتت على ظهوره.

إطلالة شهد برمدا في حفل كشف جنس المولود

واختارت برمدا لإطلالتها فستانًا أبيض قصير، جاء مُزيَّن ناحية الصدر بقطعة قماش دينم، في حين أسدلت خصلات شعرها المموج على جانبي كتفها، واعتمدت مكياجًا ناعمًا لإبراز ملامحا. في حين اختار زوجها تيشيرت أسود نسَّقه مع بنطال جينز أسود.



زواج شهد برمدا

وودعت برمدا العزوبية بزواجها من لاعب كرة القدم في المنتخب السوري أحمد الصالح في شهر فبراير الماضي، حيث أقاما حفل زفاف ضخم في العاصمة السورية دمشق ضم أفراد عائلتهم وأصدقائهم والعديد من المشاهير، بعد مرور ثلاثة أشهر على عقد قرانهما وقصة حب مميزة جمعتهما.

إطلالة شهد برمدا العرائسية



وخطفت برمدا الأنظار بإطلالة العرائسية البيضاء مُرتديةً فستانًا أبيض اللون بشيالات سباغيتي من اللؤلؤ، وجاء مُزيَّنًا بتطريزات وزخارق براقة بالكامل، في حين صممت تنورته النفاشة على شكل طبقات مُزيَّنة بالريش مانحًا إياها لمسة ملوكة وفخامة.

وزيَّنت برمدا شعرها بإكسسوار مُرصَّع وطرحة طويلة من الشيفون المُزيَّن باللؤلؤ، واعتمدت مكياج من الدرجات الترابية التي برزت ملامحها.