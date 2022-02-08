شهد برمدا تُطِّل بالأبيض.. وناصيف زيتون يشعل أجواء حفل زفافها

ودعت الفنانة السورية شهد برمدا العزوبية بزواجها من لاعب كرة القدم في المنتخب السوري أحمد الصالح، حيث أقاما حفل زفاف ضخم في العاصمة السورية دمشق ضم أفراد عائلتهم وأصدقائهم والعديد من المشاهير.

احتفلت شهد برمدا بزواجها من أحمد الصالح بعد مرور ثلاثة أشهر على عقد قرانهما وقصة حب مميزة جمعتهما.

وأعربت برمدا عن مدى سعادتها وخوفها من هذه الخطوة الجديدة في حياتها خلال لقاء مع برنامج ET بالعربي، وقالت: "شعور السعادة لابد منه شعور التوتر او يمكن الخوف لانه انتي فايتي على حياة مختلفة كليا"، بينما رد عليها زوجها قائلا "اخدتك كل العمر حبيبي من بعد اربع سنين حب قلتك اخدتك حبيبي وبحبك لتخلص الدني".

إطلالة شهد برمدا العرائسية



وخطفت برمدا الأنظار بإطلالة العرائسية البيضاء مُرتديةً فستانًا أبيض اللون بشيالات سباغيتي من اللؤلؤ، وجاء مُزيَّنًا بتطريزات وزخارق براقة بالكامل، في حين صممت تنورته النفاشة على شكل طبقات مُزيَّنة بالريش مانحًا إياها لمسة ملوكة وفخامة.

وزيَّنت برمدا شعرها بإكسسوار مُرصَّع وطرحة طويلة من الشيفون المُزيَّن باللؤلؤ، واعتمدت مكياج من الدرجات الترابية التي برزت ملامحها.

ناصيف زيتون يحيِّي حفل شهد برمدا



وأشعل الفنان السوري ناصيف زيتون أجواء الحفل بأغانيه الحماسية والتقط صور برفقة الحضور الذين كان من بينهم: المخرج سيف السبيعي، الفنانة نورا رحال، الفنانة نانسي زعبلاوي وغيرهم.