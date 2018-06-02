شهيرة تكشف عن وضع محمود ياسين الصحي

تحدثت الفنانة شهيرة للمرةِ الأولى عن تأثير المرض على زوجها الفنان القدير محمود ياسين الذي جعله غير قادر على التمثيل مجدداً. ورغم أنها لم تذكر ماهية المرض، أكدت على أن حالته الصحية لا تسمح له بالعودة للتمثيل. الأمر الذي أحزنها ودفعها للبكاء خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج (شيخ الحارة)، حسب موقع ايلاف.

يشار إلى أن آخر ظهور لياسين كان خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي قبل عامين في الدورة التي حملت اسمه، وشهدت احتفاءً خاصاً به بعرض مجموعة من أفلامه المميزة.