شوق الهادي برأس جديد.. والمتابعون يشبهونها بمايكل جاكسون!

أثارت الفنانة الكويتية شوق الهادي استياء متابعيها وغضبهم بعد خضوعها لعملية تجميل لأنفها، إذ بات من الصعب التعرف عليها نتيجة التغيَّر الكبير في ملامحها.

أول ظهور لـ شوق الهادي بعد عملية تجميل أنفها

شاركت شوق الهادي متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" العديد من الصور والفيديوهات لمظهرها الجديد، فظهر أنفها أصغر حجمًا وأكثر حدة من ذي قبل، حتى أن البعض شبَّهه بأنف النجم الأمريكي الراحل مايكل جاكسون.

وأوضحت شوق أن النتيجة ليست نهائية، حيث نشرت صورة لها أرفقتها بتعليق، كتبت فيه: "ترا أنا في الأسبوع الثالث بعدها النتيجة ما بينت عدل حتى شهر ما كملت.. بس اليوم قلت بتمكيج بشوف شكلي شلون".

ردود أفعال المتابعين

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع شكل الهادي الجديد، مستهجنين خضوعها لعملية تجميل رغم عدم حاجتها لذلك، فعلَّقت إحداهن: "راحت لمسة الجمال اللي كانت فيها من سحلت الخشم".

وعلَّقت أخرى مشبهة إياها بمايكل جاكسون: "وربي نفس خشم مايكل جاكسون"، وأضافت أخرى: "يممه ركبت راس جديد ؟ تغيرت مررررا".