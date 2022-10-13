شوق الهادي تهاجم شقيقته فرح بأغنية سبيستون

وقفت الفنانة الكويتية فرح الهادي في صف زوجها مشهور سناب شات الكويتي عقيل الرئيسي ضد والدتها وشقيقتها شوق الهادي ، رغم اتهامه لهما بالسرقة واستغلالها واللجوء للسحر الأسود.

شوق الهادي ترد على فرح الهادي بأغنية سبيستون

وردت شوق الهادي على شقيقتها فرح بنشرها أغنية مسلسل الرسوم المتحركة "ماوكلي"، الذي كان يعرض على قناة "سبيستون"، في تغريدة شاركته عبر حسابها على "تويتر"، وأرفقتها بتعليق ينطوي على مقطع من الأغنية وهو "هل شاهدتم ذئبًا في البراري يأكل أخاه؟".

وبذلك تعبر شوق عن صدمتها من الهجوم الذي تتلقاه من شقيقتها، والاتهامات التي توجه لها من قبل عقيل.

كما نشرت مقولة للحجاج بن يوسف الثقفي، يقول فيها: "والله إني لأرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها".

هل شاهدتم ذئبًا في البراري يأكل أخاه؟ pic.twitter.com/FizFQ2iQhQ — شوق الهادي (@shougalhadi_) October 12, 2022

والدة شوق الهادي تلجأ للقضاء

وفي وقت سابق، رَّدت والدة شوق على قصة عقيل الرئيسي التي يصفها بـ"الخيالية"، ولجأت للقضاء في أول إجراء قانوني ضد زوج ابنتها، ونشرت شوق صورة لوالدتها أثناء تواجدها في مقر جمعية المحامين الكويتية، مُمسكة بمغلف الدعوى القضائية الذي سترفعه ضد عقيل.

وأرفقت شوق صورة والدتها بتعليق، كتبت فيه: "حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهم أهل الباطل أنهم على حق".

عقيل الرئيسي يهاجم حماته وشوق الهادي

وهنا نعرض في السطور قصة عقيل الرئيسي بعنوان "الأخت التي سحرت زوجها"، والذي يلمح من خلالها إلى شوق الهادي ومحاولاتها في العبث بحياة شقيقتها وتخريب علاقته بها، كما تحدث عن طليقها الراحل بدر الماص الذي اتهمته بتعنيفها، مُشيرًا إلى أنه شخص ذو خلق وشهم، لكنها شعرت بالملل من حياتهما ورغبت في التقرب من شقيقتها فرح بعدما رأت ما وصلت إليه من نجاح.

ولفت عقيل في قصته أن شوق حاولت التقرب من عائلتها، وبدأت تكشف أسرار شقيقتها وبعض المعلومات المغلوطة حولها من أجل خلق المشاكل؛ وهو ما تمكنت منه في بادئ الأمر، إلَّا أن فرح سامحتها وتغاضت عن أفعالها.

وأضاف أن شوق شعرت بالغيرة من حياة شقيقتها التي يعمها السعادة والنجاح والثروة، وحينما رأت أن أفعالها لم تجدِ نفعًا، قررت اللجوء إلى السحر رفقة والدتها، وفي إحدى النرات حينما كان هون وفرح غائبين عن المنزل، توجهت شوق ووضعت سحرها لتنقلب حياتهما رأسًا على عقب، وتصاب فرح بمرض نادر، وتبدأ المشاكل تعم منزلهما.

وحاولت شوق إبعاد الشبهات عنها بملازمة فرح والتظاهر بمساندتها، وسعت والدتها لإقناع فرح بالابتعاد عن زوجها.

وأشار إلى أن طليق فرح الهادي حاول بشتى الطرح العودة لها، إلَّا أنها رفضت بشتى الطرق الرجوع إليه، لرغبتها في الاستيلاء على نجاح شقيقتها، لكنها لم تكن تدرك أنها خسرت حياتها وزوجها وقريبًا عملها، على حد قوله.

وأضافت عقيل أنه وفرح كانا قد وصلا إلى حافة الانفصال دون وجود أي مبررات لذلك، لكن بدأت الامور تضح لهما بعدما حاولت والدة فرح إقناع ابنتها في شراء منزل خاص لها.

وأضاف في تغريدة: "واصبحت الملكه مثل المراة العجوز ولا احد كان بجانبها رجعت الملكه الى الملك وطلبت منه المساعده والملك حاول بشتى الطرق معالجتها لان يوجد علاج والملك كان مصدوم من بشرة الملكه كانت شبه محترقه !!! وبعدها. في البحث وقراءة الكثير و وجد العلاج هو التقرب من الله اكثر وتعالجو هم الاثنين".

وتابع: "وما زالت الاخت الافعى والام ايظا التي كانت ابنتها في عز مرضها تخرج ولا تعلم عن ابنتها شيئ …. يحاولو ان يجعلو حيات الملكه والملك جحيم لكن لا يعلمون ان من بعد ما حدث معهم تقربوا اكثر الى الله ولا ينفع اي شيئ معهم ان كان سحر او خطط".