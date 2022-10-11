شوق الهادي ترقص على أغنية أحمد سعد.. ووالدتها تتخذ أول إجراء قانوني ضد عقيل

التزمت االفاشينيستا الكويتية شوق الهادي الصمت إزاء اتهامات مشهور السناب شات الكويتي عقيل الرئيسي وشقيقتها فرح الهادي لها ولوالدتها باستخدامهما السحر الأسود لتدمير حياتهما الزوجية.

والدة شوق الهادي تلجأ للقضاء

وردًا على قصة عقيل الرئيسي التي يصفها بـ"الخيالية"، لجأت والدة شوق الهادي للقضاء في أول إجراء قانوني ضد زوج ابنتها، ونشرت شوق صورة لوالدتها أثناء تواجدها في مقر جمعية المحامين الكويتية، مُمسكة بمغلف الدعوى القضائية الذي سترفعه ضد عقيل.

وأرفقت شوق صورة والدتها بتعليق، كتبت فيه: "حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهم أهل الباطل أنهم على حق".

شوق الهادي ترقص على "وسع وسع"

وعلى ما يبدو أن شوق غير مبالية بأفعال عقيل وفرح، إذ تستمر بنشر مقاطع الفيديو والصور لخروجاتها مع الأصدقاء ولإطلالالتها، حيث تظهر في إحدى الفيديوهات تتجهز للخروج برفقة صديقاتها إلى إحدى المطاعم مُرتديةً فستان أسود متوسط الطويل، بينما تتمايل على أنغام أغنية "وسع وسع" للفنان المصري أحمد سعد.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن اختيار شوق الأغنية هذه بالتحديد يعتبر رسالة مبطنة لعقيل، إذ جاء في الكلمات: "شوف أنت قد إيه وأنا قد إيه..شوف أنت أصلك إيه وأنا اصلي إيه..ده اللي أنت فرحت بيه أنا متعود عليه..أنا اللي ليك أمان وعارف من زمان..من غيري تعمل إيه هتبوظ أكتر كمان..تفضل مشغول بحالي بالمكسب اللي جالي..واللي من مخي واقع هتموت وتلاقيه".



