شيرين تتألق في حفل روائع الموجي و زوجها يدعمها بقبلة رومانسية

البوابة-تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل إحياء روائع الموسيقار محمد الموجي في العاصمة السعودية الرياض. هذا وتواجد زوجها الفنان حسام حبيب برفقتها خلال الحفل، وبعد أن شدت شيرين خلال الحفل وأطربت الحضور التقطت الكاميرا صورة لحسام حبيب وهو يقبلها في مشهد رومانسي.

هذا و تفاعل حضور حفل روائع الموجي، مع غناء شيرين عبد الوهاب لأغنية (أنا قلبي ليك ميال) بالتصفيق الحار وارتسمت على وجوههم الابتسامة.

يذكر أن حفل استعادة زمن الموسيقار محمد الموجي يشارك فيه كل أنغام ، شيرين عبد الوهاب، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، صابر الرباعي ، مي فاروق، زينة عماد، ووائل جسار ويقود الأوركسترا الموسيقار وليد فايد.