  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. شيرين تتألق في حفل روائع الموجي و زوجها يدعمها بقبلة رومانسية

شيرين تتألق في حفل روائع الموجي و زوجها يدعمها بقبلة رومانسية

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 05 أيّار / مايو 2023 - 04:00
شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب
شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب

البوابة-تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل إحياء روائع الموسيقار محمد الموجي في العاصمة السعودية الرياض. هذا وتواجد زوجها الفنان حسام حبيب برفقتها خلال الحفل، وبعد أن شدت شيرين خلال الحفل وأطربت الحضور التقطت الكاميرا صورة لحسام حبيب وهو يقبلها في مشهد رومانسي.

اقرأ ايضاًنقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى بعد سقوطها على المسرحنقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى بعد سقوطها على المسرح

هذا و تفاعل حضور حفل روائع الموجي، مع غناء شيرين عبد الوهاب لأغنية (أنا قلبي ليك ميال) بالتصفيق الحار وارتسمت على وجوههم الابتسامة.

يذكر أن حفل استعادة زمن الموسيقار محمد الموجي يشارك فيه كل أنغام ، شيرين عبد الوهاب، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، صابر الرباعي ، مي فاروق، زينة عماد، ووائل جسار ويقود الأوركسترا الموسيقار وليد فايد.

 

 

 

 

 

 

كلمات دالة:شيرين عبد الوهاب

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...