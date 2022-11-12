شيرين تعود رسميا الى حسام حبيب و تتنازل عن الدعاوى ضد شقيقها

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب عقد قرانها مجددا على طليقها حسام حبيب عقب خروجها من المستشفى .

وأكدت الفنانة خلال حديثها مع الإعلامي عمرو أديب على حبها الشديد لحسام حبيب، لذلك قررت العودة له قائلة: (كنا متفقين أنا وحسام نكتب كتابنا يوم السبت بس هو فاجئني أمس وقالى هنكتب كتابنا النهاردة وبالفعل كتبنا الكتاب).

واعتذرت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب على الهواء عما صدر منها في نفس البرنامج من قبل، مؤكدة على أنها كانت في حالة نفسية سيئة بسبب الخلافات بينهما، وهو ما جعل تتحدث عنه بشكل غير لائق أمام الجميع.

وأوضحت شيرين عبد الوهاب: (إحنا كنا في موال كبير وكان معمول لنا حاجة أنا وحسام وقصة كبيرة كنا فيها وكان مفروض نكتب الكتاب يوم السبت اللي فات).

كما و أعلنت شيرين عبد الوهاب عن تنازلها عن أي قضية رفعتها ضد شقيقها محمد عبد الوهاب، التي كانت أعلن عنها مؤخرا محاميها ياسر قنطوش.

وقالت شيرين عبد الوهاب: "أشكر محمد السيد عبد الوهاب، لأنه عرفني على المستشفى، وهناك راعوني وعلموني أنام وأصحى مبكرا)، وتابعت: (سأتنازل عن أي بلاغات ضد محمد عبد الوهاب، لأن أنا شيرين المتسامحة، وهذا طبعي، ولا يمكن أن أرضى لأمي يوم واحد أن تبكي على مخدتها بسبب ابنها وابنتها، ممكن كان يحصل لي حاجة مش كويسة وربنا فدانا بما حدث).