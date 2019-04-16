شيرين توجه رسالة إلى تركي آل الشيخ بعد رفضها الظهور ببرنامج على قناة قطرية!

وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الساعات الماضية عبر حسابها على موقع تويتر، رسالة شكر إلى رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، وذلك بعدما تم دعوتها من طرفه لإحياء حفلها هناك وإتاحة الفرصة لها لمقابلة محبيها هناك.

معالي المستشار تركي آل شيخ شكر خاص من كل القلب لإتاحة الفرصة لي لمقابلة جمهور المملكة العربية السعودية الحبيب. وتحية لكل ما تقدمه للفن من دعم ورقي. @Turki_alalshikh — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) ١٥ أبريل ٢٠١٩

وجاءت هذه التغريدة بعد وقت قصير من رفض شيرين للظهور في برنامج "توأم روحي" مع الإعلامي نيشان والذي سيذاع عبر قناة "بي إن" القطرية، وبحسب ما قالت فإن سبب الرفض جاء احترامًا وحبًا لبلدها خاصة في ظل الخلافات السياسية بين البلدين.

وكان أحد الصحفيين من لبنان والذي يدعى ربيع فران قد أوضح تمامًا سبب رفض شيرين الحقيقي وما حدث خلف الكواليس وقال: " للأمانة ربيع فران يرد على تصريح شيرين فيما يتعلق بموقفها من الظهور على قناة"be in" ضمن برنامج " توأم روحي"، أولا تم الاتصال فعلا بالفنانة شيرين التي طلبت 250 ألف دولار مقابل الظهور مع زوجها حسام حبيب في البرنامج، وكان رد المحطة بـ"لا".

وتابع: "ثم بعد أزمتها الأخيرة في القاهرة خفضت أجرها إلى 200 ألف دولار فكان الرد بــ"لا"، بعد أن وجد القائمون على البرنامج بأن شيرين لا تملك أي جديد للحديث عنه أو استضافتها".

واختتم: " عزيزتي شيرين لا علاقة للموقف السياسي ولا لقطر وحب الوطن برفضك!! ولو "اندفعلك 200 ألف دولار كنت ح تنوري مع حسامو البرنامج وبعتقد مانك أهم من النجوم أصالة نصري وأنغام ووائل جسار وغيرهم".

يشار إلى أن نقابة الموسيقيين في مصر انتهت من التحقيق مع شيرين عبد الوهاب فيما يخص أزمة إسائتها لمصر في حفلها بالبحرين، ومن المقرر أن تتخذ نقابة المهن الموسيقية قرارها النهائي في هذا الشأن خلال فترة قصيرة جدًا قبل انتهاء شهر ابريل.