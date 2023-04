شيرين رضا تتعرض للانتقاد.. هل حاولت تقليد كاتي بيري؟!

اتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة المصرية شيرين رضا بتقليد النجمة الأمريكية كاتي بيري في إعلانها الجديد الخاص بالعصائر.

شيرين رضا تقلد كاتي بيري

ووجد رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التشابهات بين إعلان شيرين وأغنية كاتي التي تحمل عنوان This Is How We Do، ففي بداية الإعلان تظهر شيرين داخل شاشة تلفاز مديرة رأسها على اليمين لتقترب الكاميرا وتدخل عالمها، بينما تظهر بيري في أغنيتها داخل إطار لوحة مديرة رأسها على الشمال لتدخل بعدها الكاميرا إلى عالمها.

وفي ذات السياق، ترتدي رضا فستانًا أصفر اللون في بداية الفيديو بينما يدور حولها الراقصون ممسكين بعصائرهم، وهو ذات الشيء بالنسبة لبيري التي ظهرت في الفيديو مرتديةً فستانًا أصفر بينما ترقص حولها الفتيات وهن يستمتعن بمشروباتهن.

وفي لقطة أخرى، يظهر مجموعة من الشبان يجلسون على كراسي في ملعب للتنس، ثم يتحركون لتحل مكانهن مجموعة من الفتيات، ويتشابه المشهد باللقطة الذي يظهر فيها مجموعة من الشبان يجلسون على كراسي، ثم يغادرون لتحل بيري وفتاتين أخرتين مكانهم في ملعب لكرة السلة.

ومن أكثر المشاهد التي اعتبرت نسخة طبق الأصل، استلقاء رضا على كراسي تشميس فوق منصة دائرية زرقاء، ممسكات بمراوح ورقية، في حين جاءت الخلفية على شكل انعكاس حمام سباحة. وهو ذات المشهد الذي ظهرت في بيري رفقة فتاتين مستلقيات على كراسي تشميس، لكن الإختلاف أنهن لم يحملن مراوح ورقية بل شرائح بطيخ.