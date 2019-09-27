شيرين رضا ترقص على "يوم تلات" لطليقها عمرو دياب (فيديو)

حرصت الفنانة المصرية شيرين رضا على حضور حفل عمرو دياب الذي أقيم على هامش مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة.

وظهرت شيرين رضا في الحفل وهي ترقص على أغنية عمرو دياب الجديدة "يوم تلات"، التي أثارت كثيرًا من الجدل لتلميح البعض إلى أن شيرين رضا هي إحدى الفتيات الثلاث اللاتي يتحدث عنهن في الأغنية، وفور سماعها مقطع الأغنية الذي يقول (البيضاء أُم الخدود حمراء) أشارت إلى وجنتيها وقالت "أنا".

ولم تبد شيرين رضا انزعاجها من الأغنية وأكدت ذلك خلال لقائها بأحد البرامج التلفزيونية مؤخرا، إذ قالت عنها: "الأغنية حلوة، مظنش اللي لحن وألف كان عارف إن هيحصل كده في الأغنية، وأول واحدة بعتتلي الصور اللي عاملينها علينا هي دينا الشربيني نفسها، والميمز اللي بيعملوها على الأغاني شربات والناس بجد دمهم خفيف جدًا".

وكانت شيرين رضا متزوجة من عمرو دياب ولهما ابنة وحيدة هي نور، وبعد طلاقهما، تزوجت من الأمير السعودي سلطان كمال أدهم ولم يستمر أيضا هذا الزواج كثيرًا، وتزوج عمرو دياب بأخرى سعودية هي "زينة محمد عاشور" وأنجب منها توأم هما عبد الله وكنزي وآخر بناته جنى التي رزق بها في 2002، وهو حاليًا متزوج من الفنانة دينا الشربيني.

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