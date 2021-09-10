شيرين رضا توضح سبب عدم تهنئة ابنتها نور بخطوبتها

ردت الفنانة شيرين رضا، على الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية، حول تجاهلها تهنئة ابنتها (نور) من زوجها السابق النجم عمرو دياب على خطوبتها.

وقالت شيرين، ببرنامج (Et بالعربي) في لقائها مع الإعلامية ريم ميلاد: (باركت لنور على الخطوبة بس مباركتلهاش على السوشيال ميديا، ودي بنتي بنتكلم أنا وهي في اليوم ٥٠ ألف مرة، وبحب إن كلامي معاها يبقى برايفت بينا).

و وجهت شيرين رسالة لإبنتها، قائلة: (أحب أقولها تنبسط ومتسمعش كلام الناس السخيفة اللي بتحط تعليقات سخيفة عن ناس متعرفهاش ومتعرفش إحنا مين ولا بنتكلم إزاي، فتركز في حياتها ومتركزش مع الناس ويا رب حياتها تبقى سعيدة).

وكانت نور قد أعلنت خطوبتها مؤخرا عبر صفحتها بموقع (إنستجرام)، حيث نشرت صورا لها مرتدية دبلة الخطوبة، وأخرى لخطيبها وهو يركع أمامها في لقطة رومانسية وهو يقدم لها الخاتم، وعلقت كتبت: (حب حياتي فاجأني بهذا العرض).

خطيب نور ابنة الفنان عمرو دياب يدعى كيران وودورد، وهو بريطاني الجنسية وغاني الأصل، ويعمل مدرب لياقة بدنية.