هكذا حسمت شيرين رضا الجدل حول ارتباطها بشاب أصغر منها بـ25 عامًا

خرجت الفنانة المصرية شيرين رضا عن صمتها مؤخرًا، وعلقت على الأنباء المتداولة حول ارتباطها بشاب أصغر منها بـ25 عامًا، وذلك عقب تصريحاتها الأخيرة في برنامج "أبلة فاهيتا" التي قالت فيها أنها مرتبطة بشاب عمره 28 عامًا.

ونافية لكل هذه الأخبار، علقت شيرين رضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقت صورة لإحدى المواد الإخبارية التي تحدثت حول ارتباطها وقالت: "إيه كمية التخريف دي؟؟ انتو مصدقين نفسكم وفاكرين أن الهزار في برنامج هزلي مع دمية يبقى خبر؟ ايه العبط ده؟".

ايه كمية التخريف دي؟؟ انتو مصدقين نفسكم وفاكرين ان الهزار في برنامج هزلي مع دمية يبقي خبر؟؟ ايه العبط ده؟؟ pic.twitter.com/T7m6AGP3Lp — Shereen Reda (@ShereenReda) February 28, 2021

وكان التصريح الذي أدلت فيه شيرين رضا في برنامج "أبلة فاهيتا" وأثار هذا الجدل حولها هو عندما قالت: " دلوقتي أنا في قصة حب مع شاب اسمه محمد، وأغرب معاكسة حصلتلي في حياتي كانت منه، هو جه قالي أنا اسمي محمد عندي 28 سنة وعايز نتجوز بس متجوزتش، وعايشين مع بعض قصة حب دلوقتي".

على الصعيد الفني، كانت آخر أعمال شيرين رضا الدرامية مسلسل "ليه لأ" والذي شاركت فيه إلى جانب كلًا من أمينة خليل، هالة صدقي، هاني عادل، محمد الشرنوبي، وهو من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف مريم نعوم ودينا نجم.

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