شيرين عبدالوهاب تكشف حقائق جديدة صادمة: حاولت الانتحار كثيرًا

نشرت الإعلامية اللبنانية نضال الاحمدية تسجيل صوتي للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب يكشف عن تفاصيل صادمة في حياة الأخيرة الزوجية مع طليقها الفنان حسام حبيب

شيرين عبدالوهاب تعلن إفلاسها

كشفت شيرين عبر التسجيل الصوتي أنها من غير الممكن ان تعود لطليقها حسام حبيب واصفة ان العودة محتاجة إلى معجزة ربانية، واكدت أن فكرة العودة مرفوضة وأكدت انها لا تريد ابن امه وتريد رجال في حياتها

كما تحدثت عن وضعها المادي مؤكدة أنها لا تملك اي نقود حاليًا معلنة افلاسها بعد انفصالها عن زوجها وهو ما اعتبره البعض تأكيد منها على انها تعرضت للاحتيال من قبله

شيرين عبدالوهاب حاولت الانتحار

وقالت شيرين عبر التسجيل الصوتي إنها حاولت الانتحار أكثر من مرة لكن لم تنجح في ذلك معتبرة ان الله منحها فرصة للبقاء على قيد الحياة مؤكدة أنها لن تكرر هذا الامر وستعود قوية من اجل ابنتيها وجمهورها

كما كشفت عن حرمان حسام لها من الانجاب حيث انها حاولت تجميد بويضاتها في أكثر من مرة وسافرت إلى امريكا لهذا السبب لكنه كان يقف بطريقها وشبهته بمرض السرطان

شيرين تنفي قيام حسام حبيب بحلق شعرها

وعبر تغريدة في تويتر بوقت سابق نفت الفنانة المصرية الانباء التي انتشرت بعد ظهورها الصادم بدون شعر على المسرح في حفلها الاخير الذي اقيم مؤخرًا والذي يعتبر الظهور الاول لها بعد الانفصال أن يكون سبب هذا الظهور هو قيام حبيب بحلق شعرها بسبب خلافات بينهما وكتبت مغردة: " ليه ميكونش لوك جديد؟ ، ليه ميكونش تغيير؟، ليه ميكونش انا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟، ليه فرضتوا السيء والاسوأ و ظلمتوا شخص بريء و ظلمتوني..انا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق او تكونوا ظالمين"

وتلقت شيرين الكثير من الدعم من قبل جمهورها والمشاهير وجاء في التعليقات: " لايق عليكي، ودي موضة حلوة أصلاً وأنثوية جداً وأصيلة لمنطقتنا بس الناس تعوّدت على شكل واحد فرض نفسه مع إنّه جاي من الغرب أصلاً، وبكرة حتشوفي ستات كتير بيحلقوا زيّك. ولا يهمّك تعليقاتهم. نعيماً

وفي تعليق مختلف: " انتى تعملى إللى انتى حباه طالما ده خاص بيكى وبعدين وجودك وحشنا وصوتك وحشنا ولو انتى قصرتى ف حاجه فانتى قصرتى انك طولتى علينا وغيبتى عن جمهورك يلا مستنييين كتير منك يااجمل شيرين