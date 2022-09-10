شيرين عبد الوهاب تخطف الأضواء بفيديو بصحبة ابنتها

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة ابنتها في مقطع فيديو نُشر عبر موقع (تيك توك).

وظهرت شيرين في الفيديو وهي تغني وترقص على أنغام أغنية الفنانة سميرة سعيد (أديني سيبته وشوفت أهو محصلش حاجة).

الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا من المتابعين و النجوم، حيث علقت الفنانة إيمان العاصي برمز (قلوب حمراء)، وعلقت الفنانة سوار النجار: (ما شاء الله قمرات ربنا يحفظكم، أيوه بقى، هي دي شيرين القوية الجدعة)، كما علقت الفنانة فيفي عبده: (ما شاء الله، الله أكبر، يحفظكم يارب، ويخليهم لك، يا شيرين، يارب يا حبيبي).

يذكر أن المطربة شيرين عبد الوهاب، تعاقدت على تقديم أول حفل غنائي جماهيري لها في مصر، عقب تصاعد النزاع بينها وبين طليقها الفنان حسام حبيب و سيقام يوم السبت 8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

كما و تستعد شيرين عبدالوهاب أيضا لطرح أغنية جديدة بعنوان (المترو)، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي.