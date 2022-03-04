شيرين عبد الوهاب تروج لأحدث أعمالها بشكل مبتكر

روجت الفنانة شيرين عبد الوهاب، لأحدث أعمالها الفنية بعنوان (غنوا معايا)، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات (تويتر) .

البوستر التشويقى الذى طرحته شيرين وكتبت عليه هاشتاج #على_مسرح_شيرين أثار العديد من التساؤلات عن طبيعة العمل الفني وإن كان حفلا أو برنامج، وهو ما سيظهر لجمهورها خلال الفترة القادمة. كما ظهرت شيرين بإطلالة مختلفة وجديدة.

هذا و وقعت الفنانة شيرين عبد الوهابمع المنتجة سارة الطباخ لتتولى إدارة أعمالها، ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة، وكان اول تعاول بينهما هو ظهور شيرين على مسرح برنامج (الدوم) فى الفترة الاخيرة.

وأكد المصدر الخاص أن شيرين والمنتجة سارة الطباخ سيطيران إلي الكويت خلال أيام تمهيدا لحفل شيرين المنتظر يوم 11 مارس/آذار المقبل.