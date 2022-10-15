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شيرين عبد الوهاب تستعد للسفر لإجراء جراحة عاجلة

سهير العابد

سهير العابد

منشور 15 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 04:15
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب  للسفر خارج مصر، من أجل اجراء عملية جراحية عقب إصابتها بالرباط الصليبي اثرسقوطها في منزلها، حيث نقلت على الفور إلى المستشفى وأخبرها الاطباء بتلك الإصابة بعدما قامت بعمل الأشعة اللازمة.

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في سياق متصل، كان من المقرر أن تحيي شيرين عبد الوهاب حفلاً غنائيًا بدولة الكويت على مسرح الأرينا يوم السبت الموافق 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وتقدم فيها باقة من أغانيها المميزة، ولكن موقف الحفل حاليا ليس واضحا ، فمن غير المعروف ما اذا كانت حالة شيرين عبد الوهاب ستسمح لها باحياء الحفل أم لا وهو ما ستكشفه بالتأكيد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت النجمة قد ظهرت مؤخرا في برنامج (صاحبة السعادة)، المذاع على فضائية ( دي ام سي)، وتقدمه الاعلامية إسعاد يونس، و قد نالت الحلقة اعجاب الجمهور.

كلمات دالة:شيرين عبد الوهاب

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