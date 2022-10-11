في بيان رسمي: شيرين عبد الوهاب تعلن تصالحها مع طليقها حسام حبيب

أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانا أعلنت من خلاله تصالحها مع الفنان حسام حبيب زوجها السابق.

ونشرت شيرين البيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وجاء فيه: (تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها تكن كل تقدير واحترام للأستاذ حسام حبيب، وحرصا منها على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني فإنها تعلن أنه قد تم التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة السابقة، حيث قام برد كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة، وتم تسوية جميع الخلافات بينهما، وتم التصالح في النيابة العامة وأصبحت ذمته بريئة تماما من أي التزام تجاه الفنانة).

وأضاف البيان: (لذلك، نهيب بالسادة الصحفيين تحري الدقة في نقل الأخبار، والاقتصار على ما جاء في بيان الفنانة، وفي النهاية فهي تكن كل التقدير والاحترام للأستاذ حسام حبيب، والله ولي التوفيق).

و كانت شيرين عبدالوهاب أعلنت الفترة الأخيرة انفصالها عن حسام حبيب، وبدأت بينهما مشاكل وخلافات، كشفت عن تفاصيلها عبر مداخلات تليفونية في وسائل الإعلام، ووصلت إلى حد تحرير بلاغات ضده بالاستيلاء على سيارتها وبلاغات أخرى.