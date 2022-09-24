شيرين عبد الوهاب تستعيد رشاقتها بصحبة (القمر لما بيكتمل)

كشفت النجمة شيرين عبد الوهاب عن صورة تجمعها بنجم الكرة العالمي محمد صلاح أثناء تواجده فى مصر، من خلال حسابها على موقع (إنستغرام)، وعلقت شيرين علي الصورة التي لاقت الكثير من الإعجاب: (القمر لما بيكتمل) مشيرة بذلك إلى محمد صلاح.

وانهالت عليها التعليقات التي وصفتها بالملكة ووصفته هو بالفرعون، ومن بين أبرز ما كتبه المتابعون: (كدا قمرين مش واحد، الملكة شيرين والفرعون صلاح، إيه العسليات دي، أيوا كده يا شيري ما شاء الله أهلا بالعودة والجمال بقا، انتي القمر بتاعنا وصلاح الملك، خسيتي ،ضعفانة شيرين استمري يا قمر، أحلى صوت وإحساس وأحلى لاعب في تاريخ مصر).

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تواصل اختيار وتسجيل أغنيات ألبومها الجديد، الذي يشرف عليه الموزع طارق مدكور، لتقديمها بشكل جديد بعد غيابها الفني الأخير.

كما تستعد شيرين عبد الوهاب خلال الأيام المقبلة لطرح أغنية (المترو) من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع نابلسي.