شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغنياتها (المترو)

طرحت المطربة شيرين عبد الوهاب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم (المترو) عبر موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب) وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، توزيع وفواصل موسيقية النابلسي، تسجيل غناء ميكس وماستر طارق مدكور .

وتقول كلمات أغنية (مترو): (في محطة المترو وأنا ماشية من يومين أنا شفت حد مش هشوفه مرتين ضحكت عيونه ضحكة قولت قصدو مين أنا أنا أنا بصيت شمالي وبعدها بصيت يمين ومكنش فيه إلا أنا بس وجمبي اتنين مبقتش عارفة هو يومها قصدو مين يا دي يا دي يا أنا خد قلبي مني وخطفني خطفة ولاقيتني طايرة مع أني واقفه).

من ناحية أخرى، تحيي شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما يوم 8 أكتوبر/تشرين الاول الحالي، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تلتقي مع جمهورها فى سهرة طربية خاصة، تقدم من خلالها مجموعة من أجمل أغنياتها التى شكلت علامات فارقة فى مشوارها الفنى الممتد منذ 20 عاما مثل ( آه ياليل ، جرح تاني، نساي، و على بالي).