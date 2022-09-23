شيرين عبد الوهاب ترقص السالسا مع شابين في سهرة خاصة (فيديو)

من الوضح أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تعيش أفضل أيام حياتها، بعد انفصالها عن زوجها المغني المصري حسام حبيب، لاجئة إلى الرقص والغناء لنسيان الماضي والمضي قدمًا في حياتها.

شيرين عبد الوهاب ترقص السالسا

ومؤخرًا، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشيرين عبد الوهاب تستمتع بوقتها برفقة زملائها الفنانين في سهرة خاصة خلال قضاء إجازتها في الاسكندرية، حيث ظهرت ترقص بعفوية وابتهاج على أنغام أغنيتها الجديدة "المترو" برفقة أحد الشبان، الذي اتضح فيما بعد أنه مدرب رقص في إحدى مدارس الرقص اللاتيني.

وأتقنت شيرين أداء حركات رقصة السالسا بخفة واحترافية، فقد بدا عليها السعادة ولبهجة، كما رقصت مع شاب آخر في ذات السهرة.

من جهة أخرى، ظهرت إلهام شاهين وهير ترقص في ذات المكان مع ذات الشاب، في حين شاركت العديد من الصور التي تجمعها بشقيقها أمير شاهين وصديقتها شيرين عبدالوهاب.

وفي السياق ذاته، نشر أمير صورة تجمعه بشيرين عبر حسابه على إنستغرام، أرفقها بتعليق: "حبيبتي واختي وصحبتي شرين القمر حمدلله على السلامه يا غاليه".

شيرين عبد الوهاب ومحمد صلاح

وفي وقت سابق، شاركت شيرين صورة تجمعها بنجم الكرة العالمي محمد صلاح أثناء تواجده فى مصر، من خلال حسابها على موقع "إنستغرام"، وعلقت شيرين علي الصورة التي لاقت الكثير من الإعجاب: "القمر لما بيكتمل"، مشيرة بذلك إلى محمد صلاح.

وانهالت عليها التعليقات التي وصفتها بالملكة ووصفته هو بالفرعون، ومن بين أبرز ما كتبه المتابعون: "كدا قمرين مش واحد، الملكة شيرين والفرعون صلاح، إيه العسليات دي، أيوا كده يا شيري ما شاء الله أهلا بالعودة والجمال بقا، انتي القمر بتاعنا وصلاح الملك، خسيتي ،ضعفانة شيرين استمري يا قمر، أحلى صوت وإحساس وأحلى لاعب في تاريخ مصر".

تسريب أغنية "المترو"

والجدير بالإشارة إليه أن أغنية "المترو" جرى تسريبها بشكل مفاجئ على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نابلسي.

واتهم الشاعر المصري أمير طعيمة بسرقة كلمات الأغنية من شعر قديم صاحبه عمر طاهر، وهو ما نفاه مُعربًا عن استغرابه من هذه الشائعات، مؤكدًا أنه شاعر لديه تاريخ فني كبير.