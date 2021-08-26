شيرين عبد الوهاب تلتقي جمهورها السعودي في هذا الموعد...

بعد طول غياب، تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفلا غنائيا ضمن حفلات صيف جدة يوم 2 سبتمبر/أيلول المقبل على مسرح جدة سوبردوم.

وعبر حسابها على موقع (إنستجرام)، روجت الشركة المنظمة لحفل شيرين، حيث نشرت بوستر يحمل صورتها وأعلنت فتح باب حجز التذاكر بداية من يوم 26 أغسطس/آب على رابط التسجيل.

وفاجأت شيرين جمهورها مع بداية شهر أغسطس الجاري بعودتها إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومنها انستغرام، بعد غيابها عنه لمدة عامين، لتكون على قرب من جمهورها، ونشرت صورة جديدة لها بإطلالة اهتمت بها خبيرة التزيين هالة عجم، مرفقة بهاشتاغ (وقت التألق).