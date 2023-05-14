شيرين وحسام حبيب يرقصان على أغنية "كل ما أغني"

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب خلال إحيائهما حفل زفاف من أحد فنادق القاهرة.

رقص شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وتشارك الثنائي أداء أغنيتهما "كل ما أغني"، حيث أمسك حبيب بيد شيرين وراقصها أمام المتواجدين في الحفل، فيما بدا عليها السعادة وهي تتمايل يمينًا ويسارًا.

واختارت شيرين لظهورها إطلالة أنثوية مرتديةً فستان "سواريه" وردي من قماش التل، تميَّز بأكمامه المنفوخة وتنورته المنفوشة، فيما تزيَّن بزخارف وتطريزات من حبيبات الترتر البرَّاق.

فيما ارتدى حسام بدلة توكسيدو سوداء نسَّقها مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء.

ردود أفعال المتابعين

وانقسمت رودو الأفعال بين من رأى أن حسام يحاول الظهور بصورة جيدة أمام الجميع، مُشيرين إلى أن شيرين لم تنظر إليه على الإطلاق أثناء رقصهما معًا؛ ما يدل على أنها لا توَّد مراقصته أو الاقتراب منه، فكتبت إحداهن: "شيرين كانها متضايقه ماتحط عينه بعينه وكانها تجامله".

من جهة أخرى، تمنى الكثيرون للثنائي السعادة والفرح بعد عودة حياتهما إلى مسارها الطبيعي، فعلَّقت إحداهن: "ربي يسعدهم ويهنيهم ويهدي سرهم يارب كلش احبهم اثنينهم ❤️❤️ أصواتهم واغانيهم واحساسهم روووعة".