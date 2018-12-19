شيلاء سبت تُثير ضجة كبيرة بعد تغييرها ملابسها داخل السيارة!

شيلاء سبت

صدمت الفنانة البحرينية شيلاء سبت جمهورها بسبب فيديو وصفه العديد بالجريء جدًا، إذ نشرت سبت عبر حسابها على تطبيق سناب شات فيديو لها من داخل سيارتها خلال قيامها بتغيير ملابسها في الشارع.

وفاجأت سبت جمهورها بتصريحها أنها ترتدي ملابس تحتية من أجل تغيير إطلالاتها داخل السيارة، إذ ظهرت في الفيديو وهي تقوم بخلع بنطلون رياضة وفي أسفله مُرتدية فيزون أسود لتقوم بارتداء بنطلون جينز بشكل صادم.

وبالرغم من عدم ظهور أي جزء من جسد سبت في الفيديو إلا انه أثار موجة من الغضب والانتقادات بين نشطاء الإنترنت، وعبر عدد منهم عن رفضهم لمثل هذه الأفعال المُخالفة للعادات والتقليد، كما وصفوا تصرفها بـ "الجريء" وغير المقبول مُطالبينها بالاعتذار.

والجدير بالذكر أن الفنانة البحرينية شيلاء سبت كانت قد مرت قبل فترة بوعكة صحية مُفاجئة ادخلتها المستشفى لفترة طويلة، وعانت سبت من مرض لم يستطع الأطباء معرفة ماهيته، وبقيت في العناية لفترة طويلة.

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