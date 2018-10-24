صابر الرباعي يحيي حفلا على مسرح دار الأوبرا المصرية

صابر الرباعي يحي حفلا على مسرح دار الأوبرا المصرية

يستعد النجم التونسي صابر الرباعي لإحياء حفل غنائي ساهر له على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم 11 نوفمبر /تشرين الثاني المُقبل على هامش فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، على أن تقدم الفنانة نوال الكويتية الجزء الأول من الحفل ويختتم آخر فقرات الحفل، حسب موقع صدى البلد.

ويلتقي الرباعي جمهوره المصري بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، وينتظر أن يأتي إلى القاهرة قبيل أيام من الحفل لبدء البروفات.

من ناحية أخرى، يواصل الرباعي التحضيرات الخاصة بألبومه الغنائي الجديد استعدادًا لطرحه الفترة القادمة.