صابر الرباعي و زوجته يؤديان مناسك العمرة

شارك الفنان التونسي صابر الرباعي صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق (انستجرام)، جمعته بزوجته، وهو يرتدي ملابس الاحرام، ويؤدي مناسك العمرة أمام الكعبة المشرفة.

وعلق صابر الرباعي على الصورة قائلًا: (‏اللهم ان كانت الليلة هي ليلة القدر فيا رب اكتبنا من عتقاك ومن الذين أنعمت عليهم)، حسب موقع صدى اللبلد.

وكان الرباعي قد طرح مؤخرًا، دعاءً بعنوان (على نيتي) و ذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.