صالح الجسمي يطالب بمنح هذه الفئة الإقامة الذهبية في الإمارات

طالب الإعلامي الإماراتي، صالح الجسمي، المسؤولين في بلاده بالعمل على منح زوجات وأزواج المواطنين في دولة الإمارات، الإقامة الذهبية، التي يتم منحها لأصحاب المواهب المتخصصة والباحثين والمبدعين في العالم العربي.

يأتي حديث صالح الجسمي بعدما دعت حكومة دولة الإمارات جميع الأطباء المقيمين في الدولة إلى التقدم للحصول على الإقامة الذهبية، التي تمنحهم وعائلاتهم إقامة طويلة لمدة 10 سنوات.

ودون صالح الجسمي، شقيق النجم حسين الجسمي، تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، قال فيها إن منح الإقامة الذهبية ستكون خطوة لحين صدور مراسيمهم لافتا إلى أنهم يستحقونها وتمنى أن يلقى اقتراحه ترحيب المسؤولين.

وكتب صالح الجسمي، ‏قائلا: "خطوة جيدة من بلدي الحبيب نحو منح الأطباء والفنانين وبعض المهن ‎#الاقامه_الذهبيه ،ولكن أتمنى أيضاً أن يشمل هذا المنح للإقامة الذهبية زوجات المواطنين وأزواج المواطنات وكذلك أبناء المواطنات".

وتابع "الجسمي": "لحين صدور مراسيمهم، فهم يستحقونها، وطني ‎#الامارات بلد خير للجميع وأتمنى أن ينال إقتراحي الترحيب".

خطوة جيدة من بلدي الحبيب نحو منح الأطباء والفنانين وبعض المهن #الاقامه_الذهبيه ،ولكن أتمنى أيضاً أن يشمل هذا المنح للإقامة الذهبية زوجات المواطنين وأزواج المواطنات وكذلك أبناء المواطنات لحين صدور مراسيمهم،فهم يستحقونها، وطني #الامارات بلد خير للجميع وأتمنى أن ينال إقتراحي الترحيب pic.twitter.com/rPk9mSR82I — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) July 31, 2021

ومنحت الإمارات عدداً كبيراً من الإقامة الذهبية، بينهم: درة، محمد رمضان، نجوى كرم، راغب علامة، ناصيف زيتون، نيللي كريم، بسام كوسا، ماغي بوغصن، ميريام فارس، نبيلة عبيد، مي حلمي، نادين نجيم، قصي خولي، مروان خوري وهاني شاكر وغيرهم من النجوم.

