في يوم ميلادها..نجوى كرم تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

تزامنًا مع عيد ميلادها الذي أتمت فيه قبل أيام الـ55 من العمر، احتفلت الفنانة اللبنانية مع جمهورها عبر مواقع التواصل بحصولها أيضًا على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، ونشرت عبر تويتر صور تسلمها بطاقة الإقامة في مقر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وكتبت نجوى كرم تعليقًا على هذه المناسبة من خلال حسابها الرسمي على تويتر وقالت: تشرّفت اليوم باستلام الإقامة الذهبية من دولة الإمارات الشقيقة..الله يعز قيادتها وشعبها, وساقبت أنو عيد ميلادي وصارت الفرحة اثنين".

تشرّفت اليوم بإستلام "الإقامة الذهبية" من دولة #الإمارات الشقيقة 🙏🏼

الله يعزّ قيادتها وشعبها ❤️

وساقبت إنّو عيد ميلادي وصارت الفرحة اثنين..https://t.co/vpTezpCY8R pic.twitter.com/VuAch7Rpxq — Najwa Karam (@najwakaram) February 28, 2021

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث عبرت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم عن فرحتها بالإقامة الذهبية في الإمارات ونشرت أيضًا أغنية "زايد مجدها" التي أصدرتها في بداية عام 2021.

الجدير بالذكر أن نجوى كرم ليست الوحيدة التي تم منحها الإقامة الذهبية في الإمارات، حيث حصل على هذه الإقامة مؤخرًا كلًا من الفنان المصري محمد رمضان، والفنانة لطيفة التونسية، والفنان اللبناني راغب علامة.

وكانت قد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر نوفمبر الماضي عن طرحها منظومة جديدة أطلقت عليها اسم "الإقامة الذهبية" مخصصة لغير الإماراتيين وتمنح بعض الوافدين إقامة مميزة للاستفادة من خدماتهم.

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