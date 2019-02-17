مريم حسين

حرب كلامية واتهامات متبادلة ضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا بين الفنانة مريم حسين والصحافي صالح الجسمي بعدما قامت حسين بنشر صور تكشف فيها عن تلقيها هدية سيارة فخمة بمناسبة عيد الحب والذي وافق يوم الخميس الماضي 14 فبراير.

ونشرت الفنانة المثيرة للجدل صورة لسيارة بيضاء فارهة ملفوفه بشريط أحمر قالت إنها تلقتها بمناسبة عيد الحب، وفور نشرها الصورة علق الصحافي صالح الجسمي على الصورة بإن حسين حصلت عليها من أحد مكاتب إيجار السيارات وأنها تكذب بخصوصها ولم تصلها كهدية.

وقال بخصوص هذا الأمر: " منشنوا لي اليوم كثير على “إنستغرام” وحتى في “تويتر” على موضوع السيارة الفاخرة اللي حصّلوها بعض الناس، البيضا هذه اللي جايتهم ملفوفة بورد أحمر لكن أنا أقول لهم لما تصورون لا تحطون رقم السيارة.. أبشركم هذه كلها أفلام وكذب والكذب في دمهم.. اليوم الفالنتاين، الدم كله مليان كذب.هاي السيارة باسم شركة ما أبي أقول اسمها لتأجير السيارات الفاخرة لا سيارتها ولا شيء، كذب في كذب وعيشوا وانبسطوا ولاتقهرون عمركم، هاي الناس عايشين على الكذب".

ويبدو ان رد الجسمي استفز حسين بقوة والتي لم تنتظر وقت طويل لترد ونشرت فيديو قالت من خلاله: "أنا مش هبلة ولا مجنونة ولا غبية إنه أنا أحط سيارة تكون سيارة إيجار عليها رقم أقصاها كنت غطيت الرقم .. ثاني شيء حساب استون مارتن دشون عليه وشفون الاستوري بتاعتهم هما جايبين لي السيارة بنفسهم وغير هادا أنا ما أعرف الواحد كيف يطلق إشاعة ويصدقونها، يعني واحد انتوا عارفين أنا العدوة اللدودة له يطلع يتكلم إنه هالسيارة سيارة إيجار والناس قاعدة تصفقله، خليك رجال وجيب دليل وبرهان وجيب عقد وختم ورقم السياره.على فكرة الواحد برمشة عين يقدر يطلع برنت، وغير هذا حساب رسمي “استون مارتن” هما الي بنفسهم جايبين لي السيارة، واتصلوا وقالوا إنه في هدية، والله العظيم انا ما كنت أعرف إن الهدية سيارة، انا جيه عبالي العزبة تكون أيفون أو هدية صغيرة.. ومثل ما قولتلكم حبايبي اي انسان يبي يطلق اشاعة على حد يطلقها بدليل قاطع".

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