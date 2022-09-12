صالح الراشد يثير شائعات زواجه.. ويخفي ملامح عروسه

كشف الإعلامي الكويتي صالح الراشد أنه لم يجد الفتاة المناسبة للارتباط بها بعد، إلَّا أنه أثار التسؤلات حول صحة زواجه بعد نشره عدة صور تجمع بعروسه في جلسة تصوير حديثة!

زواج صالح الراشد

شارك صالح الراشد متابعيه عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" عدة صور من أحدث جلسة تصوير تجمعه بفتاة ترتدي فستان زفاف أبيض وطرحة بيضاء مُزينة بحبيبات اللؤلؤ، دون الكشف عن ملامحها، بينما هو ارتدى البشت التقليدي وثوب أبيض، وأكمل إطلالتها بالغترة والعقال .

وفي إحدى مقاطع الفيديو، يوضح الراشد أنها المرة الأولى التي يرتدي فيها البشت، ولم يتوقع أن يأتي اليوم لذلك.





ونشر الإعلامي صورة تجمعه بعروسه مُستعرضًا خاتم زواجيهما وساعتي يديهما، حيث ارتدت العروس خاتمًا كبيرًا مُرصعًا بالألماس بتصميم معقد، وتزيَّنت بساعة يد باللونين الذهبي والفضي.

ورأى البعض أن الإعلامي لم يتزوج حقيقة، وأن صورته مع عروس ما هي إلَّا لإثارة الجدل وتصدر الترند لا أكثر، مشددين إلى أنه إعلان ترويجي للساعات، وآخرون رأوه إلى أنه إعلان لفساتين الزفاف.

من جهة أخرى، رأوا أنه إعلان حقيقي لزواجه، لاسيما بعد كشفه العام الماضي عن وجود علاقة حب تجمعه بإحدى الفتيات، التي رفض الكشف عن هويتها، لافتةً إلى أنه سيرتبط قريبًا.

حبيبة صالح الراشد

وكان قد رفض الراشد الإعلان عن اسمها أو الأحرف الأولى منه؛ خشية أن ينتهي الموضوع بينهما دون زواجهما، وتكون بذلك قد تأذت من نظرة المجتمع له.

وكشف أنها من المجال الفني لكن لا علاقة لها به مباشرة، لافتةً إلى أنها إحدى شمهورات السوشال ميديا.

وأشار في إحدى المقابلات إلى أنه يوَّد الارتباط بفتاة كويتية خليجية قائلا: "ما ابي اكون عنصري بس زوجتي ابيها كويتية اولا وخليجية ثانيا". وأكد أن شرطه في شريكة حياته أن تكون صديقة قبل زوجة، وأن تتفهم طبيعة عمله مثلما سيتفهم عملها.

صالح الراشد يظهر حليق الرأس

وفي وقت سابق، تعرض الراشد للهجوم بسبب اعتماده إطلالة أقرب إلى الأنثوية منها للرجولية، حيث نشر صورة له بشعر طويل منسدل على جانب كتفه، بينما ارتدى بليزر مفتوح باللون الأسود المُزيَّن بزخارف ناحية الكتف، في حين طبق القليل من مستحضرات التجميل على بشرته؛ ما جعله موضع هجوم وانتقادات.

وبعد الضجة التي أحدثها، عاد من جديد ونشر ذات الصورة مُجريًا عليها بعض التعديلات عبر برنامج تعديل الصور "فوتوشوب"، ليظهر بشعر حليق، وعلَّق: "يحتاج أشرح حبايبي والا فاهمين.. ولا اللي تبون تفهمونه تفهمونه واللي ما تبون تفهمونه تسوون روحكم انكم ما تفهمونه".

وتابع: "اعتقد اللوك هذا راح يخليكم ترتاحون نفسيًا صح؟".