صباح الجزائري بإطلالة حمراء في دبي.. ومحمد الأحمد يعلق "قمرنا"

شاركت الفنانة السورية صباح الجزائري معجبيها ومحبيها صورًا حديثة من آخر جلسة تصوير لها في مدينة دبي؛ مثيرة إعجابهم بشبابها وأناقتها.

صباح الجزائري في أحدث جلسة تصوير

توجَّهت الجزائري عبر حسابها في "إنستغرام" ونشرت صورَ لها بإطلالة باللون الأحمر الناري، إذ اعتمدت فستانًا أنيقًا جاء بقصة "الحورية" لإبراز منحنيات جسدها الرشيق، فيما تميَّز بقصة "أوف شولدر".

وأكملت الجزائري إطلالتها بمكياج عيون دخاني، وأحمر شفاه باللون النود، فيما اعتمدت اتسريحة شعر مموجة مع فارق من المنتصف، فيما تزيَّنت بإكسسوارات ذهبية متعددة.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بجمال وأناقة الجزائري، إذ بدت كشابة في الثلاثينات من عمرها، رغم أنها في عقدها السابع، إذ كتبت إحداهن: "شوووو كل مالك عم تصغري"، وأضافت أخرى: "سعاد خانوم رجعت صبية وأنا عن بكبر".

وعلَّقت الفنانة السورية نسرين طافش على الصورة معلقة: "الأناقة والجمال والرقي"، وأضافت أمل بوشوشة: "كما أنت جميلة"، من ناحيتها علَّقت ليليا أطرش: "قمر الزمان"، وكتب محمد الأحمد: "قمرنا".