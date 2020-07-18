صباح الجزائري تهاجم المخرج بسام الملا وتكشف أسباب تدهور "باب الحارة" للمرة الأولى!

حلت الفنانة السورية صباح الجزائري ضيفة على برنامج " راحت علينا" مع الإعلامي اللبناني هشام حداد والذي يقدمه عبر شاشة "لنا" السورية.

وتحدثت النجمة السورية الشهيرة بدور "أم عصام" في المسلسل الشامي "باب الحارة" عن الكثير من الجوانب المختلفة في حياتها، بداية بدخولها لعالم الفن، ووصولًا للنجومية والشعبية التي نالتها بعد سنوات من العمل الشاق والكثير من التحديات.

ومن أهم الفقرات التي سلطت عليها الضوء مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الفنية، عندما هاجمت الفنانة صباح الجزائري مخرج "باب الحارة" بسام الملا"، كاشفة أيضًا عن الأسباب التي حدثت في كواليس العمل في السنوات الماضية وأدت إلى انحدار مستواه وفقدان الكثير من شعبيته ومتابعيه.

وقالت الجزائري أن اللوم كله يقع على المخرج بسام الملا، وذلك بعد استغنائه عن عدد كبير من الشخصيات الأساسية التي ساهمت في نجاح العمل وصنعت له شعبية كبيرة، مضيفة أن الملا أصيب بالغرور ورفض دفع استحقاقات مالية لأبطال العمل وحول المسلسل إلى عمل تجاري وليس إبداعي كما كانت بدايته، مشيرة أيضًا إلى أن المخرج السوري وصل فيه الغرور لدرجة قوله أنه يستطيع وحده أن يصنع باب الحارة بلا نجوم.

وأكدت صباح الجزائري أن علاقتها بالمخرج بسام الملا في الوقت الحالي سيئة جدًا، حيث قالت أنها حاولت التواصل معه لأكثر من مرة ولكن دون رد، ومنذ ذلك الحين شعرت بأن شيئًا انكسر في علاقتها مع صديقها السابق كما وصفته.

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