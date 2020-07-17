ياسمين عبد العزيز وإنتقادات لاذعة بسبب ظهورها بالبكيني إلى جانب زوجها..فيديو!

شاركت الممثلة المصرية "ياسمين عبد العزيز" والتي تعيش أجمل أيام حياتها فيديو جديد إلى جانب زوجها الممثل المصري "أحمد العوضي" وهما يقضيان إجازة الصيف.

ياسمين شاركت الفيديو من على اليخت واظهرت الجزء العلوي من جسدها وهي ترتدي البكيني وزوجها خلفها عاريٍ من المنطقة العلوية.

الفيديو العفوي وضع ياسمين تحت الإنتقادات من الجمهور، وكان من بين تعليقات الجمهور "المصريات صاروا يتفاخرون بانهم يجاهر بالمعصية والعري اكثر"، واضاف أخر "صايرة سخيفه واحس انه بتنفصل عنه اي حد يحول علاقته لي يجاكر حدا حياته بتكون كذبه"، وكان هنالك تعليق "صايره من جماعه رانيا يوسف وغاده عبد الرزاق عراة لطفك يارب وليش تسئلو ليش الكرونا ما عم تخلص".

فنياً، حققت ياسمين نجاح كبير بمسلسلها الرمضاني "ونحب تاني ليه" الذي جمعها بنخبة من الوجوه بينهم "شريف منير، كريم فهمي" وتدور أحداث العمل حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبد الله - فيحدث الإنفصال بينهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.

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أما زوجها أحمد العوضي فقد أطل بمسلسل "الإختيار" الذي يتناول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

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