صباح السالم تعاني من أزمة مالية.. وأمل عرفة تساعدها

أطلَّت الممثلة السورية صباح السالم في لقاء جديد مع برنامج "Yala Trend"، تحدثت فيه عن الأزمة المادية التي تعاني منها بهذا العمرومدى تعاستها بوضعها الحالي.

وقالت صباح السالم خلال اللقاء بصوت مكلوم: "يعني أنا بحس حالي عايشة بطريقة ما بتسعدني كتير بالعكس بتقهرني

إني بستنى المساعدات ..يعني بستنى جهة تساعدني".

وحينما سألها المقدم حول هوية الأشخاص الذين يقدمون لها المساعدات، كشفت أن الفنانة السورية أمل عرفة تقدم لها العون والمساعدة، وقالت: "على رأسهم السيدة أمل عرفة أنا بوجهلها تحية وكتير ممنونة لإلها.. بتمنى يجي يوم و اقدر ارد لها جميلها وفقت معي وقفة رجال".

يذكر أن صباح السالم عانت كثيرًا خلال حياتها، فقد عاشت أجمل مراحل حياتها وراء قضبان السجن لمدة 15 سنة بعدما لفق لها أحد ضباط الشرطة تهمة الاتجار بالمخدرات وتصنيعها حين رفضها إقامة علاقة معه.

فخلال تلك الفترة، كانت صباح السالم إلى جانب مسيرتها الفنية تعمل في مجال الصيدلة حتى أنها استطاعت برفقة فريق لها الاستغناء عن خدمات الخبير السويسري المنتدب للإشراف على المعمل، ونادت بالاعتماد على الخبرات الوطنية، كما طوَّرت حليب الأطفال مستغنية عن تراخيص شركة "نسلة"، فضلًا عن اكتشافها عقودًا وهمية وصفقات فاسدة؛ فبدأت المكائد تحاك حولها.

في ذلك الوقت، قام أحد المديرين بوضع ماة الهيروين لها في فناجين القهوة؛ لتدمن على المخدرات.