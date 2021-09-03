صبا مبارك بإطلالة بيضاء من فينيسيا الإيطالية

شاركت النجمة الأردنية صبا مبارك، متابعيها صور على هامش مشاركتها فى مهرجان فينيسيا السينمائي بإيطاليا.

وظهرت صبا مبارك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام)، فيديو قصير تظهر فيه بفستان قصير باللون ألابيض، على أحد الشواطئ الإيطالية.



وعلقت صبا مبارك على الصور قائلة: ( في البندقية مدينة الحب ❤️ و ال network فيها خابط ، صرت منزلة الصور ٣ مرات ، شكرا).



يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك كان مسلسل (عبور) الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، وهو بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.