صُور مؤلمه من حرق جثمان النجم الهندي سوشانت سينغ راجبوت!

#سوشانت_سينغ_راجبوت (1986-2020):

#انكيتا_لوخاندي شوهدت وهي تغادر الشقة سوشانت في باندرا ... بصحبة الصديق المنتج سانديب سينغ الذي كان متواجد بشكل مستمراً في شقة ومستشفى و في الطقوس الأخيرة🙏

#SushantSinghRajput (1986-2020):

Ankita Lokhande met Sushant's family💔🙏 She was seen leaving the apartment in Bandra... escorted by Sushi's friend Sandeep Singh who's a producer and has been a constant sight at his apartment, hospital and the last rites🙏

#ankitalokhande #sushantsinghrajput

