صُور مؤلمه من حرق جثمان النجم الهندي سوشانت سينغ راجبوت!

ما يزال الجمهور تحت تأثير خبر وفاة النجم الهندي سوشانت سينغ راجبوت الذي صدم الوسط الفني ومحبي الفنان خاصةً أن موته كان عن طريق الانتحار.

وتداول الجمهور يوم أمس صور من مراسم دفن الفنان الهندي والتي يتم بها حرق الجثة حسب الديانة التي يتبعها، وقد لاقت الصور انتشار واسع والحزن كان سيد الموقف.

كما تم تداول صور وفيديوهات للمشاهير الذين حضروا جنازته ومن بينهم "ريا تشاكرابورتي، انكيتا لوخاندي" وكان الحزن واضحاً عليهما.

يذكر أن ممثل بوليوود والتلفزيون سوشانت سينغ راجبوت انتحر في منزله في مومباي، كما كان الممثل يعيش بمفرده خلال فترة الإغلاق، ووصلت الشرطة إلى شقته ووجدت الجثة، ويقال إن الممثل لم يكن على ما يرام لبضعة أيام، وقد توفي بعد أيام قليلة على الموت المفاجئ لمديره السابق ديشا ساليان.

أما أهم أفلامه فقد كانت " كدارناث، كاي بو تشي، أم أس دهونى: ذا انتولد ستورى"، والمسلسل التلفزيوني "بافيترا".

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