ديمة قندلفت حديث الجمهور بوصلة رقص..وتختار أجمل ممثل وممثلة على المستوى العربي!

حلت الجميلة السورية "ديمة قندلفت" ضيفة على برنامج "راحت علينا" من تقديم الإعلامي اللبناني "هشام حداد".

ديمة تطرقت في الحلقة إلى الكثير من المواضيع، أولها عن دورها في مسلسل الهيبة 4 والذي يجمعها بالممثل السوري تيم حسن، عادل كرم ونخبة من الوجوه. إذ صرحت أن دورها سيكون قوياً لشخصية متعددة الآراء وغير مستقرة و ستسبب مشاكل كبيرة في عائلة شيخ الجبل.

ديمة خلال الحلقة وجهت إلى المرأة المعنفة، سواء من زوجها أو والدها وأكدت أن الحل الأمثل بترك المنزل حتى لو كان ذلك سيجعلها حديث الناس كما أبدت تفهمها لبعض النساء اللواتي لا يتمكن من مغادرة المنزل بسبب عدم إستقرارها المالي أو وجود وظيفة تعيلها.

بتحدي رقص طريف، أظهرت ديمة براعتها في الدبكة على أنغام أغنية "ملحم زين" بـ أداء خطف قلوب الجمهور الذي أبدى إعجابه بمهارتها واتقانها للدبكة.

إحدى فقرات البرنامج كانت تعتمد على إختيار أجمل ممثلة وممثل عربي بناءاً على تحديات أو بالأحرى مقارنات بين النجوم، إذ إختارت سيرين عبد النور كـ أجمل ممثلة من بين "هيفاء وهبي، نادين نسيب نجيم، سلافة معمار، سلاف فواخرجي، كندا حنا، ستيفاني صليبا، جيني اسبر"، وحتى أنها إختارتها على نفسها.

أما فيما يتعلق بالنجوم الشباب إختارات باسل خياط من بين "عابد الفهد، تيم حسن، مكسيم خليل، قصي خولي، معتصم النهار، محمود نصر، محمد الأحمد".

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