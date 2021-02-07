صفاء سلطان ضد النسوية ومع زواج القاصرات.. وهل بررت ضرب الزوج للزوجة؟

ما يزال اسم الممثلة الأردنية صفاء سلطان هو الأبرز حالياً بعد بث حلقتها مع الإعلامية رابعة الزيات في برنامج "شو القصة".

وصدمت صفاء الجمهور بعد أن صرحت بـ "أنا ضد النسوية ومع زواج القاصرات"!

تصريح صفاء جاء من خلال حوار كان مبدأه أنا مع زواج القاصرات في حال رغبة الفتاة بذلك وحول ما يعتبره البعض أن القاصرات حتى لو لم يكن بالإكراه غير قادرات على اتخاذ قرار كبير سيؤثر على حياتها علقت صفاء "هالحكي مش مزبوط..وهون يجي دورنا كأم وأب لنسأل البنت ونفهمها الموضوع ونشوف اذا قادرة على الزواج"!

ولم ينتهي الأمر هنا، حيث أكدت صفاء خلال الحديث أنها كان من الممكن أن تسامح زوجها الأول بعد ضربه لها بسبب حبها له إلا أن شخصيتها وقتها كانت قد تغيرت خلال تلك الفترة وهو ما جعلها ترفض التعرض للضرب وتطلب الطلاق من والد ابنتها الوحيدة.

وشن الجمهور بدوره هجوم كبير على سلطان بتعليقات مختلفة كان من بينها "البنت تحت الـ 18 شو ما بدها تعمل بيقولولك بعدها صغيرة مش قادرة تاخد قرار..بس لما يجي الموضوع للزواج بيطلعوا يقولوا إذا هي بدها هي حرة...مع محبتي ل #صفاء_سلطان بس البنت بهالعمر أكيد مش فاهمة شو يعني زواج...والأكيد كمان إنها مش لازم تنحط بموقف تاخد هيك قرار..فكروا قبل ما تحكوا"...وتابع آخر "صفاء سلطان لو قلنا لها اعطي بطاقة الصراف حقتك بنتك ام 14 سنة رفضت والسبب ام 14 راح تضيع الفلوس في أيام وعلى اشياء تافهه وناوية تزوجها في هذا السن وكل حياتها تعتمد على هالقرار بعض العقول ماادري كيف تفكر"

وتعرضت الإعلامية رابعة لهجوم بعد تداول تصريح سلطان وعلقت على إحدى التغريدات "أين التصريح ؟؟ اعرضوا الفيديو ! #صفاء_سلطان كانت ضيفتي وهذا العنوان لا يعبر تماماً عن مضمون كلامها"...لتتعرض لتعليقات ساخرة من بينها "تضربي من بين المذيعات إذا مالك مستوعبة ضيفتك وأفكارها إللي طرحتها شو شكلك فطرانة فول مع بصل"

أين التصريح ؟؟ اعرضوا الفيديو ! #صفاء_سلطان كانت ضيفتي وهذا العنوان لا يعبر تماماً عن مضمون كلامها @ScreenMix #شو_القصة https://t.co/GLDX5oWCML — Rabia Zayyat (@rabiazayyat) February 6, 2021

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