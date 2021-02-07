صفاء سلطان تعرضت للعنف الأسري.. وتتحدث عن زواجها السري وعلاقتها بأحد الفنانين

حلت الممثلة الأردنية صفاء سلطان ضيفة مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات عبر البرنامج الحواري "شو القصة".

وكشفت صفاء الكثير من التفاصيل عن حياتها الشخصية أولها أنها تزوجت خلال حياتها بعمر صغير وبالتحديد الـ 17 وتطلقت بعد 5 سنوات من هذا الزواج.

وأكدت الفنانة الأردنية أنها من عائلة تقليدية، وعلى الرغم من أن أهلها كانوا قد أجلوا موضوع زواجها إلا أنها عندما تقدم لها عريس يُقيم في أمريكا قررت الزواج بشرط أن تكمل دراستها وهو ما حدث بالفعل.

وكشفت صفاء سبب طلاقها والتي كان أبرزها طريقة التعامل، إذ أنها شعرت بالنقص عندما وصلت أمريكا من طريقة معاملة زوجها الذي وصفها بـ "المعاقة" بسبب طريقتها التقليدية في التعامل من حيث تنظيف المنزل وتحضير الطعام وارتداء أجمل ملابسها بانتظار زوجها.

وأضافت صفاء أنها تعرضت للضرب من زوجها الأول وكانت قد ردت عليه بنفس الطريقة واتخذت بعدها قرار الطلاق النهائي بعد أن أنجبت منه طفلتها الوحيدة "أملي" وهو في نفس الوقت كان الشخص الذي سبب تغيير في شخصيتها بشكل كبير.

أما فيما يتعلق بالزواج الثاني، فقد أكدت أنه كان سري واستمر أيضاً لمدة 5 سنوات تقريباً ووصفته بأجمل فترة في حياتها.

أما سبب الطلاق فأكدت أنها لم تعد تستطيع أن تكون زوجة سرية لذلك طلبت الطلاق. هوية الزوج الثاني ما تزال مجهولة نوعاً ما إلا أن الخبر الأكيد أنه شغل منصب سياسي في المملكة الأردنية الهاشمية.

كذلك نفت الفنانة الأردنية خبر زواجها من الممثل السوري طارق مرعشلي وأكدت أن الأمر كان مجرد إشاعة انتشرت بشكل كبير على الرغم من نفيهما للأمر أكثر من مرة.

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