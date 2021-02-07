صفاء سلطان "الحجاب غسل دماغ"..ولهذا خلعت ابنتي الحجاب!

ما تزال تصريحات الممثلة الأردنية صفاء سلطان تتصدر حديث الجمهور بعد أن وُصفت بالصادمة من جهة والمثيرة للجدل من جهة أخرى.

صفاء التي حلت ضيفة عبر برنامج الإعلامية اللبنانية "رابعة الزيات" تحدثت عن ابنتها الوحيدة من زواجها الأول "أملي"، وبالتحديد عن الهجوم الذي تعرضت له بعد أن خلعت الحجاب. الممثلة الأردنية أكدت أنها كانت سعيدة بإرتداء إبنتها للحجاب ظنناً منها أنه قرارها الخاص من دون ضغوطات.

إلا أن المفاجأة كانت ترهيب الطفلة وهي بعمر الـ 12 من قبل المعلمة المشرفة عليها في المدرسة بعد أن أقنعتها أن والدتها ستدخل النار وهو ما دفع الفتاة إلى البكاء عند أقدام والدتها بشكل متكرر حتى اعترفت أن المعلمة هي من أجبرتها على إرتداء الحجاب عن طريق الترهيب.

رابعة وجهة سؤال لـ صفاء "هل الحجاب ترهيب بالنسبة لكِ"؟!

صفاء علقت بـ "أكيد لأ وأنا من الممكن أن أرتدي الحجاب لاحقاً ولكن لم أفكر بالموضوع حتى الآن"!

تطرق الحديث أيضاً عن فارس أحلام صفاء بعد تجربتي زواج انتهت بالطلاق، لتعلق بـ

"أهم شي يكون رجل مش ذكر"!!!...صفاء وضحت قصدها أن الرجل مواقف وأن أزواجها السابقين في بعض المواقف لم يتصرفوا كرجال بل تصرفوا كذكور.

الفنانة الأردنية ختمت حديثها خلال الحلقة بتوجيه رسالة للنساء جاء فيها

"لكل بنت وصبية وست وحتى الكبيرة بالعمر، ما في أنثى مو حلوة، انتي حلوة لأنك أنثى"

وتابعت صفاء "انتي قوية لإنك انتي بدك تكوني قوية مو لأنو حد بدو اياكي تكوني قوية"!

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