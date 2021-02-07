دانا جبر تصدم الجمهور ببطنها المنتفخة.. هل كشفت عن جنس الجنين؟

شاركت الممثلة السورية دانا جبر صُورة جديدة لها عبر خاصية الستوري في انستقرام أظهرتها ببطن منتفخ لدرجة الولادة.

وتم تداول الصورة التي شاركتها الممثلة بشكل كبير وسط صدمة من الجمهور الذي تساءل ما اذا كانت فعلاً حامل أم أنه مجرد دور جديد ستقدمه خلال إحدى أعمالها القادمة خاصةً أنه من المعروف عنها التكتم على أخبار الخاصة.

ومما زاد من حيرة الجهور استخدامها لصورة طفلة ترتدي زهري، وهو ما جعل الجمهور يخمن أنها حامل بفتاة، ولو ان الصورة من عمل فكيف حاولت كشف جنس الجنين.

وكشف عدد من الجمهور ان الصورة من كواليس تصوير مسلسل سنة ثانية زواج، مؤكدين أن دانا جبر غير متزوجة.

وأعادت الصورة حادثة تسريب صُور خاصة لها من هاتفها القديم أظهرتها بوضعيات خادشة للحياء سواء من ناحية زاوية التصوير أو حتى الملابس التي ارتدتها والتي كانت عبارة عن ملابس داخلية في معظمها.

وكانت قد ردت دانا وقتها من خلال أحد الإعلاميين عن طريق اتصال فيديو أنها لم تفعل أي أمر مشين حتى تتوارى عن الأنظار وأشارت دانا في بداية حديثها وقالت: "ليس مهمًا ما الذي سرق من هاتفي، المهم هو الخصوصيات التي انتهكت دون وجه حق".

وتابعت: " للأسف لا أعلم لماذا كلما تطورت في عملي وجدتهم يتحدثون عن أمر آخر لا علاقة له بعملي، بل بجمالي كأنثى الله خلقها جميلة، لها ناسها وجمهورها الذي يحبها".

وأضافت: "تجد في الطرف الثاني عالم آخر يريدون أن يسيئوا لنا، رغم أنني حريصة جداً على الطريقة التي أنشر بها صوري، فيدخلون في الخصوصيات ويريدون نشرها ولايحق لهم ذلك سواء كنت ممثلة أم لا".

يذكر أن دانا كانت قد تعرضت لهجوم حاد منذ فترة بسبب التغير في ملامح وجها نتيجة عمليات التجميل، كما ان الفيديوهات التي تشاركها عبر تيك توك تعتبر جريئة نوعاً ما، إلا أنها اعتادت على ذلك وتتعمد التجاهل عن طريق إغلاق خاصية التعليقات عبر حسابها.

أما فيما يتعلق بالحياة الشخصية فقد تزوجت الفنانة السورية في سن الثامنة عشرة ولم يستمر هذا الزواج طويلا وانتهى بالطلاق من دون التطرق للتفاصيل.

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