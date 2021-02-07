ديانا كرزون تتصدر مجددًا بخبر حملها بعد ظهور علامات تؤكد الأمر.. فيديو!

عاد خبر حمل الفنانة الأردنية ديانا كرزون لتصدر الترند وحديث الجمهور بعد تداول فيديوهات جديدة لها من أخر حفلاتها الخاصة.

وما زال خبر الحمل الذي يلاحق ديانا منذ أشهر قليلة يثير فضول الجمهور الذي يطالب بتصريح رسمي واعلان من الفنانة نفسها التي كانت قد رفضت التعليق سابقاً على الموضوع عن طريق تصريح "لا أحب التحدث في الأمور الخاصة".

وشاركت الفنانة الأردنية منذ ساعات مجموعة صُور وفيديوهات لها من أحدث ظهور خلال مناسبات خاصة في قطر حيث تتواجد حالياً، وظهر بطن ديانا منتفخًا بشكل كبير للعين وانهالت التعليقات مباشرةً بالتهنئة من قبل الجمهور والمحبين.

يذكر أن ديانا كرزون كانت قد دخلت القفص الذهبي بحفل عائلي في منزلها ومن ثم اتجهت برفقة زوجها إلى مزرعة خاصة من أجل تصوير لحظات السعادة التي تعيشها على طريقة الفيديو كليب الذي شاركته عبر قناتها الشخصية في يوتيوب.

وفي يوم الزفاف كانت قد انتشرت أخبار أن زوج ديانا تم اعتقاله لمخالفة أوامر الدفاع المفروضة من السلطات الأردنية بسبب جائحة كورونا، إلا أنه نفى الأمر بعد ساعات وأكد أن استدعائه كان للسؤال حول الإجراءات المتبعة للوقاية من كورونا وأنه غادر المركز الأمني بعد أن أطلعهم على كافة التفاصيل.

للمزيد من قسم الترفيه:

سامية الطرابلسي "عملت كإستشارية تجميلية لعدة سنوات من دون شهادة في الطب"!

أول تعليق من نسليهان أتاغول على خبر انضمام توبا بويوكستون إلى مسلسل ابنة السفير..الحرب الباردة!

الدكتورة يومي تصرخ على أحد الأطفال المتسولين وتسحب النقود منه.. فيديو!