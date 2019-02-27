صفية العمري: صدفة أدخلتني عالم الفن.. وبداياتي كانت في الإعلام!

صفية العمري

حلت الفنانة المصرية صفية العمري ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، وتحدثت العمري عن طريقة دخولها الفن.

وكشفت العمري ان صدفة وراء دخولها التمثيل وقالت إنها عملت في البداية بمجال الإعلام وإنها في بداياتها عملت كمذيعة في التلفزيون وهذه كانت رغبتها.

وأضافت إن الصحافي الراحل أحمد صالح نشر صورة لها شاهدها المنتج رمسيس نجيب والذي قال فور رؤيتها إن مكانها الشاشة الكبيرة وليست الصغيرة.

وبالفعل قد لها نجيب دور في فيلم "العذاب فوق شفاه تبتسم" إلى جانب الفنان محمود ياسين والإعلامية نجوى كرم، وكان هذا الدور والفيلم بداية انطلاقتها في عالم الفن والتمثيل.

يُشار إلى أن الفنانة المصرية صفية العمري تغيب عن الفن والتمثيل منذ فترة طويلة حيث كان آخر أعمالها الجزء السادس من مسلسلس "ليالي الحلمية" والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني عام 2016.

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