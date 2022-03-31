صلاح عبد الله يعتذر لمحمد صلاح لهذا السبب...

تصدر محمد صلاح محركات البحث على (جوجل) بعد اعتذار الفنان صلاح عبد الله له عقب هجوم الأخير عليه والتي وصفها بالانفعالية عقب هزيمة المنتخب الوطني أمام السنغال في ركلات الترجيح بنتيجة 3-1 لصالح السنغال.

صلاح عبد الله كان قد كتب على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عقب انتهاء مباراة مصر والسنغال أمس في الجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم قطر 2022، والتي انتهت بفوز أسود التيرانجا على الفراعنة بركلات الترجيح والتأهل للمونديال، تعليقًا على إهدار محمد صلاح، الركلة الترجيحية الأولى لمنتخب مصر أمام السنغال، قال فيها:( مش هشجع ليفربول تاني).

خرج بعدها صلاح عبد الله ليعتذر لنجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، في مداخلة هاتفية ببرنامج (كلمة أخيرة) وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، وقال: (إن التويته التي أطلقتها بعد خسارة المنتخب كانت انفعالية بدل ما يجرالي حاجة، موضحاً أنه كان في حالة حزن وغضب بعد الخسارة والفشل في حلم الوصول بكأس العالم عامين على التوالي).

وأضاف عبد الله: (من المعروف عني دعمي الشديد للاعب محمد صلاح ولكن هذه التغريدة جاءت نتيجة انفعالي الشديد)، مؤكداً التويتة لم تكن بسبب إضاعه صلاح لـ ضربة الجزاء وإنما أدائه في المباراة في العموم.

وأوضح : (عارف أن الظروف مش مهيأة ليك زي ليفربول واللي حواليك مش زي اللي في ليفربول.. إحنا بنشجع ليفربول علشانك.. كنا محتاجين قوة في الأداء).