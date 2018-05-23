شاهد أحدث صورة لابن سيرين عبد النور 1 من 2

أحدث صورة لابن سيرين عبد النور 2 من 2

بصورة جديدة لابنها كريستيانو، شاركت الفنانة سيرين عبد النور متابعيها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في الصورة ظهر زوجها السيد فريد رحمة وهو يحتضن ابنهما كريستيانو. واكتفت عبد النور بالتعليق على الصورة بـ (الأب وابنه)، حسب موفع الفن.

كريستيانو ولد يوم 17 آذار/مارس، ليصبح الأخ الصغير لابنة سيرين تاليا.

من ناحية أخرى، تحصد عبد النور نجاحات مشاركتها في خماسية (الشهر السابع) ضمن مسلسل (حدوتة حب) خلال شهر رمضان المبارك، من تأليف وسيناريو وحوار رافي وهبي، ومن إخراج فيليب أسمر.