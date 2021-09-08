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صورة انجي خوري ووائل كفوري تثير ضجة كبيرة.. والمتابعون "بدها تشوه سمعته"

منشور 08 أيلول / سبتمبر 2021 - 07:00
انجي خوري
انجي خوري

أحدثت نجمة السوشيال ميديا المثيرة للجدل انجي خوري موجة من البليلة والجدل بظهورها مع النجم اللبناني وائل كفوري في صورة يبدو أنها التقطتها من إحدى حفلاته.

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شاركت أنجي خوري متابعيها، الذين يصل عددهم أكثر من 1.5 مليون متابع عبر موقع "إنستغرام"، صورة تجمعها بوائل كفوري يتضح انها قديمة، وأرفقتها بتعليق أثار تساؤل الجميع، جاء فيه: " يا الله شو اشتقت لهل ايام، عنجد هيدا الانسان بحبه من قلبي .. الله يوفقه بحياته ويسعده".

انجي خوري

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الصورة، فمنهم من اعتبر منشورها ما هو إلى لإثارة ضجة وأن لا علاقة تجمعها بوائل كفوري، فعلَّق أحدهم ساخرًا: "وهيي بتكون شايفو بالصدفة".

وأشار البعض أن خوري بنشرها مثل هذه الصورة توَّد الإساءة لسمعة كفوري، وكتب: "هاذي انسانة تخون ثقة العالم فيها وتنشر صورهم الخاصة وتحب تفضحهم، اتوقع لو عندها صور خاصة مع وائل كانت نشرتها لانها ببساطة غدارة وتخون ثقة الاشخاص فيها".

وعلَّقت إحداهن: "اكيد شي حدا دافعله مشان تنشر هل صوره وتعمل ضجه لانو انجي خوري حياتها ووضعها كلو تخبيط بتخبيط ف سهل حدا يستغله ويدفعله لتعمل الي بتنأمر فيه".

وكتب أحدهم موضحًا: "بتكون متصورة معو بشي حفلة وكتبت هالتعليق لتلفت نظر وينحكى فيها وانتوا حققتولها هالشي".

 

ارتباط وائل كفوري

 

فاجأ وائل كفوري جمهوره بارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني بعد سنوات من تطليقه أم ابنته، وأشارت الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى سابقًا أن زواجهما سيتم خلال شهر سبتمبر الجاري.

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والسيدة التي ارتبط بها وائل كفوري تدعى شانا عبود وهي سيدة من مدينة القبيات في محافظة عكار شمال لبنان وهي من سكان بيروت.

 

وائل كفوري

كلمات دالة:انجي خورينجومفنوائل كفوريمشاهير

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