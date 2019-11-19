اخطاف انجي خوري في الإمارات.. ما القصة؟!

كشفت بعض المصادر عن تعرض المثيرة للجدل "انجي خوري" للخطف في دبي من الفندق الذي تقيم فيه من قبل سبع رجال مساء يوم الأحد.

وفي التفاصيل أوضحت هذه المصادر أن سبع شبان اقتحموا غرفة المدعوة انجي خوري واسمها الحقيقي نجوى خليق الله، وجردوها من هاتفها وأوراقها الثبوتية، إضافة إلى تجريدها من مجوهراتها ومبلغ مالي كانت قد تقاضته مقابل الحفل الذي ستحييه إلى جانب وديع الشيخ".

من جهة أخرى أكد أقاربها أنهم لم يستطيعوا الوصول إليها منذ مساء يوم الأحد، وأن الخاطفين طلبوا من أهلها عدم إبلاغ الأمن وإلا سيتم ترحيلهم من الإمارات، أما موظف الاستقبال فقد رفض التدخل في الموضوع وطلب أن يبقى خارج الأمر.

في نفس السياق، تردت أخبار أن انجي موجودة في السجن وليست مخطوفة، إذ أن الرجال كانوا من قوات الأمن وتم أخذها للتحقيق .

يذكر أن انجي كانت قد رفعت دعاوى ضد الفنانة "قمر" والفنان اللبناني "أدم" بتهمة الخطف والتحريض للخطف، إضافة إلى التعذيب وما تزال هذه الدعاوى في المحاكم وتحت التحقيق.

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