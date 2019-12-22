صورة: بدون مكياج..ريا أبي راشد تشارك جمهورها سيلفي ما قبل النوم!

على طبيعتها ودون استخدام أي نوع من مساحيق التجميل، قررت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد أن تطل على جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة عفوية، وبصورة "سيلفي" من سريرها بعد أن هيأت نفسها للنوم، لتنال تفاعل كبير من المتابعين وإعجابات وصلت لأكثر من 60 ألف عبر إنستغرام.

وبملامحها الناعسة، ونظراتها المليئة بالحب والتقدير للأشخاص الذين يتابعونها ويتابعون نشاطاتها وجولاتها في أهم وأكبر الأحداث والمهرجانات السينمائية في هوليوود، أرفقت ريا أبي راشد الصورة خاصتها بتعليق قالت فيه: "سيلفي من السرير..تصبحون على خير جميعًا".

ولم يكن الجمهور هو فقط من أبدى إعجابه بالصورة الخاصة بالإعلامية اللبنانية، حيث تفاعل أيضًا عدد من المشاهير على صورة ريا أبي راشد، ومن بينهم الممثلة بشرى التي علقت: "الجميلة النائمة..".

واشتهرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد من خلال برنامجها المعروف لدى الجميع على قناة "MBC2"، برنامج "سكوب مع ريا"، ودائمًا ما تحرص على تغطية ونقل أهم المقابلات مع أشهر النجوم في هوليوود، إضافة إلى تواجدها في المهرجانات الفنية الكبيرة كالأوسكار والجولدن جلوب وغيرها.

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