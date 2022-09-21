صورة تجمعهما تعيد التكهنات حول علاقة عمر كمال بطليقة الفيشاوي

أثار مطرب المهرجانات عمر كمال الجدل مرة أخرى يعلاقته بندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي رغم نفي الأخيرة أي علاقة بينهما.

ونشر عمر صورة عبر حسابه الشخصي في تطبيق تبادل الصور (إنستغرام) تجمعه بندى وعلق عليها قائلًا: (ندى القمر أجدع وأحلى بنت في الدنيا ألف سلامة عليكي).

و لاقت الصورة تفاعل كبير من جمهور الفنانة والمطرب، حيث زاد تساؤلهم عن حقيقة وجود علاقة بينهما، بينما علّق آخرون متسائلين عن موعد إعلان خطوبتهما.

وكان عمر كمال قد أعلن أخيراً عن فسخ خطوبته، رافضاً كشف هوية خطيبته، وذلك خلال لقائه في برنامج (تفاعلكم) حيث أشار إلى أنه كان في علاقة خطوبة ولكن لم تتوّج بالزواج، لافتاً إلى أنه لم يكشف عن هويتها حتى لا يلتصق اسمه بها بعد الانفصال، مضيفاً: (مش عايز أدفع فاتورة غلطاتها).