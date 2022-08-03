ندى الكامل تحرف القرآن و ترد على خبر ارتباطها بعمر كمال

أثارت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي جدلاً كبيراً، بعد اتهامها بتحريفها آية من القرآن الكريم من سورة الفلق ؛ بسبب قولها: (ومن شر ماكر إذا ماكر ومن شر ناظر اذا نظر ، بدلًا من قوله تعالى (ومن شر حاسد إذا حسد) وذلك عبر صفحتها على موقع (إنستغرام)، مما دفعها لحذف المنشور، بعد أن لاقت هجوماً شديداً عليه.

و كانت ندى الكامل قد كشفت حقيقة الشائعات المنتشرة حول حروق بوجهها بعد ظهورها مؤخرا، موضحة أن سبب تلك العلامات على وجهها ليست حروقًا، إنما حساسية جلدية.

وأوضحت سبب تلك البقع على وجهها، قائلة: (هو في إيه جالي حساسية شديدة شوية، تقوموا تحرقوني).

من جهة أخرى، وفي أول تعليق لها على أخبار ارتباطها بالمطرب عمر كمال ؛ ردت ندى الكامل على هذه الاخبار بالنفي . ونشرت ندى الكامل عبر خاصية (ستوري) صفحتها الشخصية على موقع (إنستغرام) بصورة لها وعلقت عليها قائلة :( أنا غير مرتبطة حاليا ؛ فانا عزباء ولا أنوي الزواج او الارتباط خلال الفترة المقبلة).

وقامت ندى الكامل بنشر صورة أخرى كتبت عليها: (وانا ببص علي اللي بحبه .. حيث قامت بالرقص علي أغنية انت الحظ للنجم عمرو دياب).